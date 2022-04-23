В российском ведомстве заявили, что США вроде бы планируют устроить провокацию по применению химического, ядерного или биологического оружия с целью обвинения в этом отношении россиян.

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Очередная информационная атака России

В Минобороны России даже назвали наиболее вероятные варианты локаций для этих провокаций. Речь идет о 3 следующих сценариях:

Запорожская АЭС,

химические и биологические объекты в Харькове и Киеве,

и биологические объекты в Харькове и Киеве, хранилище радиоактивных отходов в населенном пункте Каменское.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что подобные сообщения – это часть информационно-психологической операции государства-агрессора. Главная цель – вызвать панические настроения в украинском обществе. Кроме того, враг также оказывает давление на мировое сообщество, ведь стремится снизить уровень поддержки Украины.

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