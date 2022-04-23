У російському відомстві заявили, що США нібито планують влаштувати провокацію із застосуванням хімічної, ядерної чи біологічної зброї із метою звинувачення у цьому росіян.

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Чергова інформаційна атака Росії

У Міноборони Росії навіть назвали найімовірніші варіанти локацій для цих провокацій. Йдеться про 3 наступних сценарії:

Запорізька АЕС,

хімічні та біологічні об'єкти у Харкові та Києві,

та біологічні об'єкти у Харкові та Києві, сховище радіоактивних відходів у населеному пункті Кам'янське.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що подібні повідомлення – це частина інформаційно-психологічної операції держави-агресорки. Головна ціль – спричинити панічні настрої в українському суспільстві. Крім того, ворог також чинить тиск на світову спільноту, адже прагне зменшити рівень підтримки України.

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