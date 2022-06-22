Об этом рассказал генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью. Командующий группировкой сил и средств обороны Киева отметил, что столица остается для оккупантов главной целью.

Важно дать ВСУ закрепиться и не помочь врагу, – Маляр о "сдержанном" успехе на Юге

В России есть человеческий и технический ресурс

Александр Павлюк отметил, что сейчас безопасность Киева, Киевской области и всей Украины обеспечивается на линии столкновения в Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Однако из-за захватнических планов на Киев, не стоит исключать вариант, что россияне решат пойти в повторное наступление на Киевщине.

Об этом нам следует постоянно помнить и не исключать вероятность попыток формирования новых ударных группировок на Киевском и Черниговском направлениях за счет мер "тотальной мобилизации" резервистов, привлечения запасов техники и вооружения советских времен, которых еще достаточно на базах хранения,

– подчеркнул Павлюк.

Генерал-лейтенант отметил, что, несмотря на колоссальные потери, у россиян до сих пор есть человеческий и технический ресурсы для ведения войны.

Не нужно игнорировать воздушную тревогу

По словам Александра Павлюка, в случае успеха на Востоке, российские кафиры переместят войска для наступления на Севере. Это невозможно сделать внезапно и незаметно, но угроза повторного наступления россиян на столицу остается.

Однако по мнению генерал-лейтенанта более вероятна сейчас задача ракетных ударов врагом по Киеву. Поэтому Павлюк призывает киевлян и гостей столицы не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Павлюк объяснил, что вокруг столицы создана эффективная система противовоздушной обороны. Она может эффективно отражать атаки врага и постоянно совершенствуется. Однако в случае массированного ракетного удара возможен "прорыв" ПВО. Поэтому киевлянам нужно соблюдать осторожность.

Обратите внимание! Об опасности для киевлян, особенно 20 – 23 июня, предупреждает и советник главы Офиса Президента Алексей Арестович . Причиной этого являются очередные угрозы кафиров бить по "центру принятия решений" после того, как наши Вооруженные Силы ударили по "вышкам Бойко". Поэтому в течение четырех дней Арестович просит киевлян при сигнале сирен спускаться в укрытие.

Интересно – в ВСУ рассказали об ударе по позициям кафиров на Змеином: смотрите видео