В Совбезе ООН сейчас председательствует Великобритания. Так, первый запрос на созыв заседания 4 января отклонили.

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МИД повторил требование созвать заседание Совбеза ООН

Министерство иностранных дел России государства-агрессора заявило, что повторит свою просьбу о заседании Совбеза ООН. Аргументы Москва называет те же: "Украинские военные и радикалы устроили преступные провокации под Киевом".

Совбез обсудит преступления России 5 апреля

Представители Великобритании сообщили, что заседание Совбеза все же состоится, однако 5 апреля, и это будет запланированная дискуссия относительно Украины.

Обратите внимание! Украина заявила 3 ​​апреля, что расследует возможные военные преступления со стороны России. Произошло это после того, как выявили жуткие факты преступлений россиян в населенных пунктах вблизи Киева.

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