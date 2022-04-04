В Совбезе ООН сейчас председательствует Великобритания. Так, первый запрос на созыв заседания 4 января отклонили.
Читайте также Запрос России на созыв Совбеза ООН отклонили: россияне хотели обвинить в зверствах Украину
МИД повторил требование созвать заседание Совбеза ООН
Министерство иностранных дел России государства-агрессора заявило, что повторит свою просьбу о заседании Совбеза ООН. Аргументы Москва называет те же: "Украинские военные и радикалы устроили преступные провокации под Киевом".
Совбез обсудит преступления России 5 апреля
Представители Великобритании сообщили, что заседание Совбеза все же состоится, однако 5 апреля, и это будет запланированная дискуссия относительно Украины.
Ужасный рассказ местной жительницы из Бучи: смотрите видео