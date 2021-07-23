Такое мнение высказала Екатерина Соляр в своем видеоблоге "Подгорает" на 24 канале. Она убеждена, что заявления Козака – это давно знакомая российская пропаганда, типичная для Кремля.
Полный выпуск "Внутренний" конфликт: Козак, Шуфрич и Путин пытаются приписать Украине грехи России
Россия снова пытается "спасти" Украину,
– прокомментировала Соляр интервью Козака.
Вмешательство в украинскую сферу
Российский политик убеждал французскую аудиторию в том, что война на Донбассе – это "внутренний конфликт" Украины. В то же время вспоминал о попытке Москвы урегулировать ситуацию в соседней стране, вместо того, чтобы говорить о проблемах России.
Что известно о Дмитрии Козаке?Этот российский политик родом из Украины, села Бандурово Кировоградской области. Учился в Санкт-Петербургском университете на юриста, потом стал работать в местной прокуратуре. С 1999 года началась его работа на российское правительство. 24 января 2020 года стал заместителем руководителя администрации президента России.
Основание для вмешательства также не ново – "защитить население". Правда, заместитель руководителя администрации Путина почему-то не уточнил, кого именно будут "защищать", украинцев или русских военных, которых туда завозят 7 лет подряд.
"И защитить от кого, от Украины?", – акцентировала Соляр.
Российские паспорта
Последние попытки "защитить население" превратились в выдачу паспортов почти миллиону жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Это просто бумажки. Они вовсе не гарантируют, что когда-нибудь эти территории станут частью России,
– заметила Соляр.
Козак заявил, что "Москва не намерена аннексировать "ДНР" и "ЛНР". В то же время добавил, что если украинская армия попытается освободить Донбасс, то Россия встанет на "защиту населения".
Вступление Украины в НАТО
Среди прочего, приспешник Путина "разрешил" Украине вступить в НАТО. Хоть и вероятность этого, по его мнению, очень маленькая. Эта позиция расходится с недавними словами российского президента о "красной линии" для Москвы, если Украина станет членом НАТО.
"Вы уже как-то определитесь со своей позицией, потому что мы тут совсем запутались", – резюмировала Соляр.
Полный выпуск "Подгорает": смотрите видео
Российская пропаганда: последние новости
- Губернатор Якутии Айсен Николаев нашел "украинский след" в ужасных пожарах в России. В эфире программы главного пропагандиста Кремля Владимира Соловьева он рассказывал о масштабах этих пожаров в регионе.
- Международный олимпийский комитет извинился за скандальную карту с Крымом в составе России. Как только карту заменили, в Москве разразились возмущениями.
- Россия подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу на Украину. Это очередной набор пропагандистских клише Кремля.