Такое мнение высказала Екатерина Соляр в своем видеоблоге "Подгорает" на 24 канале. Она убеждена, что заявления Козака – это давно знакомая российская пропаганда, типичная для Кремля.

Полный выпуск "Внутренний" конфликт: Козак, Шуфрич и Путин пытаются приписать Украине грехи России

Россия снова пытается "спасти" Украину,

– прокомментировала Соляр интервью Козака.

Вмешательство в украинскую сферу

Российский политик убеждал французскую аудиторию в том, что война на Донбассе – это "внутренний конфликт" Украины. В то же время вспоминал о попытке Москвы урегулировать ситуацию в соседней стране, вместо того, чтобы говорить о проблемах России.

Что известно о Дмитрии Козаке? Этот российский политик родом из Украины, села Бандурово Кировоградской области. Учился в Санкт-Петербургском университете на юриста, потом стал работать в местной прокуратуре. С 1999 года началась его работа на российское правительство. 24 января 2020 года стал заместителем руководителя администрации президента России.

Основание для вмешательства также не ново – "защитить население". Правда, заместитель руководителя администрации Путина почему-то не уточнил, кого именно будут "защищать", украинцев или русских военных, которых туда завозят 7 лет подряд.

"И защитить от кого, от Украины?", – акцентировала Соляр.

Российские паспорта

Последние попытки "защитить население" превратились в выдачу паспортов почти миллиону жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Это просто бумажки. Они вовсе не гарантируют, что когда-нибудь эти территории станут частью России,

– заметила Соляр.

Козак заявил, что "Москва не намерена аннексировать "ДНР" и "ЛНР". В то же время добавил, что если украинская армия попытается освободить Донбасс, то Россия встанет на "защиту населения".

Вступление Украины в НАТО

Среди прочего, приспешник Путина "разрешил" Украине вступить в НАТО. Хоть и вероятность этого, по его мнению, очень маленькая. Эта позиция расходится с недавними словами российского президента о "красной линии" для Москвы, если Украина станет членом НАТО.

"Вы уже как-то определитесь со своей позицией, потому что мы тут совсем запутались", – резюмировала Соляр.

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