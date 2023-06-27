О подробностях еще рано говорить, все последствия атаки – уточняют. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Что известно о новой ракетной атаке Кременчуга

По словам Игната, год назад ракета Х-22 попала в Кременчуге в ТЦ. И год спустя оккупанты снова бьют этой же ракетой и снова в направлении Кременчуга.

По меньшей мере, два самолета были замечены в воздушном пространстве России и две ракеты во время атаки. Скорость ракеты Х-22 – более 4 000 км/ч. Времени на то, чтобы дойти в укрытие, достаточно мало,

– отметил спикер Воздушных сил.

Он подчеркнул, что Х-22 обладает очень серьезной мощностью. Взрывная часть – около тонны. Более того, ракета не совсем точная, ее погрешность – около 600 метров.

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"Пуски ракет были совершены в 11:50, они зашли из Сумщины, летели через Полтавскую область. Взрывы раздались в Кременчуге. Ожидаем информацию о последствиях", – добавил Игнат.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что вражеский террор против украинского народа продолжается. У оккупантов устаревшее оружие и оно не является высокоточным. Захватчики швыряют им по густонаселенным городам.

Это терроризм против нашей нации. Россия пытается давить на Украину и сломить наш дух,

– сказал Игнат.

Россия ударила ракетами по Кременчугскому району

В Полтавской ОВА подтвердили, что враг атаковал Полтавщину. Как и год назад в этот день ракетами Х-22.

"Есть попадание в Кременчугском районе в дачный кооператив. Предварительно, без жертв. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано. Детали уточняем", – отметили в ОВА,