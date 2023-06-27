Про подробиці ще зарано говорити, всі наслідки атаки – уточнюють. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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За словами Ігната, рік тому ракета Х-22 влучила у Кременчуці у ТЦ. І рік потому окупанти знову б’ють цією ж ракетою і знову у напрямку Кременчука.

Щонайменше два літаки було помічено у повітряному просторі Росії і дві ракети під час атаки. Швидкість ракети Х-22 – понад 4 000 кілометрів за годину. Часу на те, щоб йти в укриття, доволі мало,

– зазначив речник Повітряних сил.

Він підкреслив, що Х-22 має дуже серйозну потужність. Вибухова частина – близько тонни. Ба більше, ракета не зовсім точна, її похибка – близько 600 метрів.

"Пуски ракет були здійснені об 11:50, вони зайшли з Сумщини, летіли через Полтавську область. Вибухи пролунали у Кременчуці. Очікуємо інформацію про наслідки", – додав Ігнат.

Речник Повітряних сил наголосив, що ворожий терор проти українського народу триває. В окупантів застаріла зброя і вона не є високоточною. Загарбники жбурляють нею по густонаселених містах

Це тероризм проти нашої нації. Росія намагається тиснути на Україну і зламати наш дух,

– сказав Ігнат.

Зверніть увагу! Рік тому 27 червня 2022 російські окупанти ракетами Х-22 вдарили по ТЦ "Амстор" у Кременчуці. Саме тоді всередині перебувало понад 1 тисяча осіб. Жертвами атаки стали 22 особи, ще майже 70 – отримали поранення.

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