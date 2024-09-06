Сначала вражеский дрон зафиксировали на Сумщине. Что уже известно о российской атаке – передает 24 Канал.
Обратите внимание Россия уже готовит новые массированные атаки по энергосистеме Украины, – Шмыгаль
22:16, 6 сентября
Еще группа вражеских ударных БПЛА из Курской области через Сумскую область в направлении Черниговской.
21:50, 6 сентября
Воздушные силы пишут о движении БПЛА:
- Ударные БПЛА с Сумской области, направляются на Черниговщину, курс западный;
- Ударные БпЛА в северо-западной части Харьковской области и юго-западной части Сумской, направляются в Полтавскую область, курс западный.
21:45, 6 сентября
Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
21:34, 6 сентября
Мониторинговые сообщества написали, что "Шахед" на Харьковщине. Направлением на Полтавщину.
21:20, 6 сентября
Воздушные силы сообщили, что ударный вражеский БПЛА на севере Сумщины. Курсом на Юго-Запад.