Сначала вражеский дрон зафиксировали на Сумщине. Что уже известно о российской атаке – передает 24 Канал.

Обратите внимание Россия уже готовит новые массированные атаки по энергосистеме Украины, – Шмыгаль

22:16, 6 сентября Еще группа вражеских ударных БПЛА из Курской области через Сумскую область в направлении Черниговской.

21:50, 6 сентября Воздушные силы пишут о движении БПЛА: Ударные БПЛА с Сумской области, направляются на Черниговщину, курс западный;

Ударные БпЛА в северо-западной части Харьковской области и юго-западной части Сумской, направляются в Полтавскую область, курс западный.

21:45, 6 сентября Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

21:34, 6 сентября Мониторинговые сообщества написали, что "Шахед" на Харьковщине. Направлением на Полтавщину.