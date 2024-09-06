Спочатку ворожий дрон зафіксували на Сумщині. Що вже відомо про російську атаку – передає 24 Канал.

Зверніть увагу Росія вже готує нові масовані атаки по енергосистемі України, – Шмигаль

22:16, 6 вересня Ще група ворожих ударних БпЛА з Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини.

21:50, 6 вересня Повітряні сили пишуть про рух БпЛА: Ударні БпЛА з Сумщини, прямують на Чернігівщину, курс західний;

Ударні БпЛА у північно-західній частині Харківщини та південно-західній частині Сумщини, прямують у Полтавську область, курс західний.

21:45, 6 вересня Де оголошена повітряна тривога: дивіться на карті

21:34, 6 вересня Моніторингові спільноти написали, що "Шахед" на Харківщині. Напрямком на Полтавщину.