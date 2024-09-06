Спочатку ворожий дрон зафіксували на Сумщині. Що вже відомо про російську атаку – передає 24 Канал.
Зверніть увагу Росія вже готує нові масовані атаки по енергосистемі України, – Шмигаль
22:16, 6 вересня
Ще група ворожих ударних БпЛА з Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини.
21:50, 6 вересня
Повітряні сили пишуть про рух БпЛА:
- Ударні БпЛА з Сумщини, прямують на Чернігівщину, курс західний;
- Ударні БпЛА у північно-західній частині Харківщини та південно-західній частині Сумщини, прямують у Полтавську область, курс західний.
21:45, 6 вересня
Де оголошена повітряна тривога: дивіться на карті
21:34, 6 вересня
Моніторингові спільноти написали, що "Шахед" на Харківщині. Напрямком на Полтавщину.
21:20, 6 вересня
Повітряні сили повідомили, що ударний ворожий БпЛА на півночі Сумщини. Курсом на Південний Захід.