Спочатку ворожий дрон зафіксували на Сумщині. Що вже відомо про російську атаку – передає 24 Канал.

Зверніть увагу Росія вже готує нові масовані атаки по енергосистемі України, – Шмигаль

22:16, 6 вересня

Ще група ворожих ударних БпЛА з Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини.

21:50, 6 вересня

Повітряні сили пишуть про рух БпЛА:

  • Ударні БпЛА з Сумщини, прямують на Чернігівщину, курс західний;
  • Ударні БпЛА у північно-західній частині Харківщини та південно-західній частині Сумщини, прямують у Полтавську область, курс західний.
21:45, 6 вересня

Де оголошена повітряна тривога: дивіться на карті

21:34, 6 вересня

Моніторингові спільноти написали, що "Шахед" на Харківщині. Напрямком на Полтавщину.

21:20, 6 вересня

Повітряні сили повідомили, що ударний ворожий БпЛА на півночі Сумщини. Курсом на Південний Захід.