Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.
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На Харьковщине угроза применения врагом ударных БПЛА.
Новые группы вражеских БПЛА заходят в воздушное пространство Сумской области.
Где сейчас тревога: смотрите интерактивную карту
Ударные беспилотники с Черниговщины в направлении Киевщины.
В Киевской области объявили воздушную тревогу.
Группа вражеских дронов в южной части Черниговской области. Направляются в западном направлении.
Российские БПЛА с Сумщины в направлении Черниговщины.
Воздушные силы заявили, что группа вражеских беспилотников в Сумской области. Двигаются в западном направлении.