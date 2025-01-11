Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

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19:18, 11 января На Харьковщине угроза применения врагом ударных БПЛА.

18:47, 11 января Новые группы вражеских БПЛА заходят в воздушное пространство Сумской области.

18:42, 11 января Где сейчас тревога: смотрите интерактивную карту

18:05, 11 января Ударные беспилотники с Черниговщины в направлении Киевщины.

18:03, 11 января В Киевской области объявили воздушную тревогу.

17:52, 11 января Группа вражеских дронов в южной части Черниговской области. Направляются в западном направлении.

17:24, 11 января Российские БПЛА с Сумщины в направлении Черниговщины.