Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

Дивіться також Вночі Росія атакувала дронами Київщину: якого лиха наробила ворожа атака

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

19:18, 11 січня На Харківщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

18:47, 11 січня Нові групи ворожих БпЛА заходять в повітряний простір Сумської області.

18:42, 11 січня Де зараз тривога: дивіться інтерактивну карту

18:05, 11 січня Ударні безпілотники з Чернігівщини в напрямку Київщини.

18:03, 11 січня У Київській області оголосили повітряну тривогу.

17:52, 11 січня Група ворожих дронів у південній частині Чернігівської області. Прямують у західному напрямку.

17:24, 11 січня Російські БпЛА з Сумщини в напрямку Чернігівщини.