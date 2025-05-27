Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Где движутся российские БпЛА
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00:12, 28 мая
БпЛА на Харьковщине курсом на Балаклею.
23:54, 27 мая
- Днепропетровская область: БпЛА мимо Синельниково курсом на запад.
- Полтавщина: БпЛА курсом на Кременчуг.
23:53, 27 мая
- БпЛА продолжает движение в направлении Миргорода.
- Несколько новых групп шахедов через Донецкую область в направлении Днепропетровской области.
23:52, 27 мая
Также группа ударных БпЛА движется через Харьковскую область.
23:51, 27 мая
Воздушные силы ВСУ сообщили, что группа вражеских ударных БпЛА движется через Сумскую область. Курс – на Полтавщину.