Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Где движутся российские БпЛА

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00:12, 28 мая БпЛА на Харьковщине курсом на Балаклею.

23:54, 27 мая Днепропетровская область: БпЛА мимо Синельниково курсом на запад.

Полтавщина: БпЛА курсом на Кременчуг.

23:53, 27 мая БпЛА продолжает движение в направлении Миргорода.

Несколько новых групп шахедов через Донецкую область в направлении Днепропетровской области.

23:52, 27 мая Также группа ударных БпЛА движется через Харьковскую область.