Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Де рухаються російські БпЛА

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, загрози від ударних БпЛА та інші небезпеки для усіх областей України читайте у нашому телеграмі.

00:12, 28 травня

БпЛА на Харківщині курсом на Балаклію.

23:54, 27 травня

  • Дніпропетровщина: БпЛА повз Синельникове курсом на захід.
  • Полтавщина: БпЛА курсом на Кременчук.
23:53, 27 травня

  • БпЛА продовжує рух у напрямку Миргорода.
  • Декілька нових груп шахедів через Донеччину в напрямку Дніпропетровської області.
23:52, 27 травня

Також група ударних БпЛА рухається через Харківщину.

23:51, 27 травня

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що група ворожих ударних БпЛА рухається через Сумщину. Курс – на Полтавщину.