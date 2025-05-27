Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Де рухаються російські БпЛА

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, загрози від ударних БпЛА та інші небезпеки для усіх областей України читайте у нашому телеграмі.

00:12, 28 травня БпЛА на Харківщині курсом на Балаклію.

23:54, 27 травня Дніпропетровщина: БпЛА повз Синельникове курсом на захід.

Полтавщина: БпЛА курсом на Кременчук.

23:53, 27 травня БпЛА продовжує рух у напрямку Миргорода.

Декілька нових груп шахедів через Донеччину в напрямку Дніпропетровської області.

23:52, 27 травня Також група ударних БпЛА рухається через Харківщину.