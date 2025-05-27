Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Де рухаються російські БпЛА
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, загрози від ударних БпЛА та інші небезпеки для усіх областей України читайте у нашому телеграмі.
00:12, 28 травня
БпЛА на Харківщині курсом на Балаклію.
23:54, 27 травня
- Дніпропетровщина: БпЛА повз Синельникове курсом на захід.
- Полтавщина: БпЛА курсом на Кременчук.
23:53, 27 травня
- БпЛА продовжує рух у напрямку Миргорода.
- Декілька нових груп шахедів через Донеччину в напрямку Дніпропетровської області.
23:52, 27 травня
Також група ударних БпЛА рухається через Харківщину.
23:51, 27 травня
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що група ворожих ударних БпЛА рухається через Сумщину. Курс – на Полтавщину.