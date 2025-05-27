Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Як Росія покращила "Шахеди"

Окупанти оснастили їх 90-кілограмовими боєголовками. Медійники підкреслили, що співпраця між Москвою і Тегераном стала ще глибшою.

"Шахеди" стали візитною карткою кампанії Путіна з руйнування української інфраструктури, спричиняючи відключення електроенергії та пошкоджуючи ключові енергетичні об'єкти. Нові комбіновані боєголовки створюються як дві різні моделі, але обидві важать 90 кілограмів. Одна з них створюється в Росії, інша – в Ірані,

– пишуть у статті.

Російська модель КОФЗБЧ поєднує кумулятивний, осколковий, фугасний і запалювальний ефекти. Вона може руйнувати будівлі, розкидати уламки та генерувати потужну ударну хвилю. І "призначена не просто для знищення конкретної цілі, а для створення максимального хаосу в її околицях".

Іранська версія "позбавлена запалювальної здатності, але все одно завдає потужного удару".

Військовий експерт Павло Нарожний говорить, що таким чином росіяни хочуть завдати шкоди українським енергооб'єктам. Адже наші енергетичні компанії зводять бетонні укриття і встановлюють сітки зі сталі.

Та в модернізованих безпілотників є і слабка сторона. Вони важчі, а тому потребуватимуть більше пального. Через це їхній радіус дії буде значно меншим.