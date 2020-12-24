"Ничего хорошего" в России не ждут от США после вступления в должность избранного президента Джо Байдена. Дескать, американцы к россиянам враждебно настроены. Посему и Россия будет осуществлять политику "тотального сдерживания" США.

Лавров заговорил о политике "тотального сдерживания США"

Что ожидает Россия от США после инаугурации Джо Байдена – на этот вопрос ответил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Соответствующие сообщения разместили сайты Кремля и МИД Российской Федерации 23 декабря.

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Хорошего точно не ждем. Было бы странно ждать хорошего от людей, которые, многие из них, свою карьеру делали на русофобии и на поливании грязью моей страны,

– заявил Лавров.

Почему-то при этом дипломат скромно умолчал, что и от России давно никто ничего хорошего не ждет. Учитывая агрессивное поведение этой страны, оккупированный Крым и развязанную россиянами войну на Донбассе.

Тем не менее Лавров убежден, что у американцев может появиться "шкурный интерес" поговорить с Россией. И тогда, мол, Россия будет открыта к диалогу.

Если же такого интереса не будет, а будут говорить американцы лозунгами об стратегическом соперничестве и враждебности, то и Россия будет относиться в ответ так же.

Дальше - больше. Лавров конкретизировал, что именно Россия собирается делать с США:

"Тотальное сдерживания США во всех направлениях. Потому что политика США глубоко враждебна России".

Впрочем, "выборочный диалог" не исключен – "по тем сюжетам, которые нам интересны", как это видит Сергей Лавров.

Путин не считает, что отношения с США ухудшатся

23 декабря кремлевский лидер Владимир Путин заявил, что не видит в приходе Джо Байдена к власти в США признаки будущего ухудшения ситуации для России:

"Нам будет сложнее? Не думаю. Будет как всегда".