"Нічого доброго" у Росії не чекають від США після вступу на посаду обраного президента Джо Байдена. Бо, мовляв, американці до росіян вороже налаштовані. Тож і Росія здійснюватиме політику "тотального стримування" США.

Лавров заговорив про політику "тотального стримування США"

Що очікує Росія від США після інавгурації Джо Байдена – на це питання відповів російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. Відповідні повідомлення розмістили сайти Кремля та МЗС Російської Федерації 23 грудня.

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Доброго точно не чекаємо. Було б дивно чекати доброго від людей, які, багато хто з них, свою кар’єру робили на русофобії й на поливанні брудом моєї країни,

– заявив Лавров.

Чомусь при цьому дипломат скромно змовчав, що й від Росії давно ніхто нічого доброго не чекає. Враховуючи агресивну поведінку цієї країни, окупований Крим та розв'язану росіянами війну на Донбасі.

А проте Лавров переконаний, що в американців може з'явитися "шкурний інтерес" поговорити з Росією. І тоді, мовляв, Росія буде відкрита до розмови.

І тоді, мовляв, Росія буде відкрита до розмови. Якщо ж такого інтересу не буде, а розмовлятимуть американці гаслами про стратегічне суперництво й ворожість, то й Росія буде ставитися у відповідь так само.

Далі – більше. Лавров конкретизував, що саме Росія збирається робити зі США:

"Тотальне стримування США на всіх напрямках. Бо політика США глибоко ворожа до Росії".

Утім, "вибірковий діалог" не виключений – "за тими сюжетами, які нам цікаві", як це бачить Сергій Лавров.

Путін не вважає, що стосунки зі США погіршаться

23 грудня кремлівський лідер Володимир Путін заявив, що не вбачає у приході Джо Байдена до влади у США ознаки майбутнього погіршення ситуації для Росії:

"Нам буде важче? Не думаю. Буде як завжди".

До слова Путін привітав Байдена з перемогою аж після голосування виборників – чи не останнім у світі з лідерів країн