Произошел крупный пожар: Россия атаковала склады в Киевской области

На месте возник пожар. Об этом сообщил глава ОГА Тимур Ткаченко.

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Что известно об атаке?

По данным мониторинговых ресурсов, предварительно, была совершена атака реактивным БПЛА. Сначала он летел на Киев, а затем завернул на Бучанский район. Произошло это примерно в 23:17.

Впоследствии в сети сообщили о масштабном пожаре на мебельных складах и в торговых рядах.

Прилет мог произойти в Софиевской Борщаговке. Над местом попадания поднялось огромное зарево. Более того, пожар виден из разных уголков городка.

По словам Ткаченко, сейчас уточняется информация о пострадавших.

Ранее захватчики уже наносили удары по логистической инфраструктуре столичного региона. В частности, в конце октября российские военные попали в склад издательства "КСД".