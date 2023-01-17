Об этом 24 Канала сообщил политолог Владимир Фесенко. Он убежден, что у россиян есть только одна цель – они хотят оправдать эту войну.

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17 января 2023 года Совет Безопасности ООН соберется по требованию России, чтобы рассмотреть вопрос об "притеснениях" московского патриархата в Украине.

Зачем Россия созывает Совбез

Россия как постоянный член Совбеза ООН имеет право на его созыв. По словам Фесенко, страна-агрессорка использует эту площадку исключительно для "пропагандистских шоу".

Политолог убежден, что из-за особого статуса России в Совбезе ООН и ее модели поведения эта площадка превратилась из политического органа, где принимают решение ради безопасности во всем мире в площадку "политических и даже идеологических шоу".

О чем будет говорить враг

Россия на Совбезе собирается гнуть свою агитационную линию, убеждать, что в Украине прижимают русскоязычных, русскую церковь, убежден Фесенко.

Он обратил внимание на то, что московский патриархат обвиняют в прислуживании России, ведущей против Украины войну.

"Середины в этом вопросе быть не может, или ты со своей страной, или ты против нее", – подчеркнул спикер.

Он отметил, что такими действиями сама Россия дает основания полагать, что фактически УПЦ московского патриархата – это не украинская, а русская церковь.

Они защищают. Всегда защищают своих, как правило,

– акцентировал Фесенко.

Фесенко созыва Россией Совбеза ООН: смотреть видео

Очередная порция пропаганды

Россия хочет использовать Совбез ООН как возможность оправдаться перед своим народом.

Оправдываются они только для своих зомби, хотя гражданами и нельзя называть большинство россиян, это подданные. Выражение "пипл хавает" точно передает их модель отношений между государством и подданными еще с советских времен,

– добавил Фесенко.

Более того, подчеркнул политолог, Путин хочет такую же модель создать для всего мира, однако средств для этого у него нет.

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