Про це 24 Каналу повідомив політолог Володимир Фесенко. Він переконаний, що росіяни мають лише одну мету – хочуть виправдати цю війну.

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17 січня 2023 року Рада Безпеки ООН збереться на вимогу Росії, аби розглянути питання про "утиски" московського патріархату в Україні.

Навіщо Росія скликає Радбез

Росія як постійний член Радбезу ООН має право для його скликання. За словами Фесенка, країна-агресорка використовує цей майданчик винятково для "пропагандистських шоу".

Політолог переконаний, що через особливий статус Росії в Радбезі ООН і її моделі поведінки цей майданчик перетворився з політичного органу, де ухвалюють рішення заради безпеки у всьому світі на майданчик "політичних і навіть ідеологічних шоу".

Про що говоритиме ворог

Росія на Радбезі збирається гнути свою агітаційну лінію, переконувати, що в Україні притискають російськомовних, російську церкву, переконаний Фесенко.

Він звернув увагу на те, що московський патріархат звинувачують у прислужуванні Росії, яка веде проти України війну.

"Середини в цьому питанні бути не може, або ти зі своєю країною, або ти проти неї", – підкреслив спікер.

Він наголосив, що такими діями сама Росія дає підстави вважати, що фактично УПЦ московського патріархату – це не українська, а російська церква.

Вони захищають. Завжди захищають своїх, як правило,

– акцентував Фесенко.

Фесенко скликання Росією Радбезу ООН: дивитись відео

Чергова порція пропаганди

Росія хоче використати Раду Безпеки ООН як можливість виправдатися перед своїм народом.

Виправдовуються вони лише для своїх зомбігромадян, хоча громадянами і не можна називати більшість росіян, це піддані. Вираз "піпл хаваєт" точно передає їхню модель відносин між державою і підданими ще з радянських часів,

– додав Фесенко.

Ба більше, підкреслив політолог, Путін хоче таку саму модель створити для усього світу, однак засобів для цього він не має.

Україна ініціювала виключення Росії з Радбезу ООН