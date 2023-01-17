Про це 24 Каналу повідомив політолог Володимир Фесенко. Він переконаний, що росіяни мають лише одну мету – хочуть виправдати цю війну.
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17 січня 2023 року Рада Безпеки ООН збереться на вимогу Росії, аби розглянути питання про "утиски" московського патріархату в Україні.
Навіщо Росія скликає Радбез
Росія як постійний член Радбезу ООН має право для його скликання. За словами Фесенка, країна-агресорка використовує цей майданчик винятково для "пропагандистських шоу".
Політолог переконаний, що через особливий статус Росії в Радбезі ООН і її моделі поведінки цей майданчик перетворився з політичного органу, де ухвалюють рішення заради безпеки у всьому світі на майданчик "політичних і навіть ідеологічних шоу".
Про що говоритиме ворог
Росія на Радбезі збирається гнути свою агітаційну лінію, переконувати, що в Україні притискають російськомовних, російську церкву, переконаний Фесенко.
Він звернув увагу на те, що московський патріархат звинувачують у прислужуванні Росії, яка веде проти України війну.
"Середини в цьому питанні бути не може, або ти зі своєю країною, або ти проти неї", – підкреслив спікер.
Він наголосив, що такими діями сама Росія дає підстави вважати, що фактично УПЦ московського патріархату – це не українська, а російська церква.
Вони захищають. Завжди захищають своїх, як правило,
– акцентував Фесенко.
Фесенко скликання Росією Радбезу ООН: дивитись відео
Чергова порція пропаганди
Росія хоче використати Раду Безпеки ООН як можливість виправдатися перед своїм народом.
Виправдовуються вони лише для своїх зомбігромадян, хоча громадянами і не можна називати більшість росіян, це піддані. Вираз "піпл хаваєт" точно передає їхню модель відносин між державою і підданими ще з радянських часів,
– додав Фесенко.
Ба більше, підкреслив політолог, Путін хоче таку саму модель створити для усього світу, однак засобів для цього він не має.
Україна ініціювала виключення Росії з Радбезу ООН
- Україна офіційно вимагає виключити Росію з Радбезу ООН. У МЗС України наголосили, що країна-терористка зайняла крісло постійного члена в обхід визначених Статутом ООН процедур.
- Питання про виключення Росії з Радбезу ООН було порушене ще після 2014 року й воно нікуди не зрушило. Все через те, що в статусі організації прописано так, що Росію неможливо виключити з ООН.
- Заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова на засіданні Радбезу ООН закликала всіх членів ООН підтримати резолюцію про створення спеціального трибуналу для Росії. Незабаром за це має голосувати Генеральна Асамблея.