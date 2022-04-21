Именно этими ракетами из Крыма спокойно обстреливают Украину. Из Крыма вообще дешевле всего, потому что очень близко – можно даже разработать специальную "крымскую" версию "Калибра", чтобы далеко не летело.

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Сердце Кощея

В городе Рыбинск Ярославской области есть завод "ОДК-Сатурн", на котором производят двигатели для ракет "Калибр". И вот вдруг этот завод начинает искать до 500 новых работников – ищут как инженеров, так и обычных рабочих.

Какие еще двигатели, несмотря на санкции, будет так живо производить этот завод? Для самолетов? Для стиральных машин?

Или в "Калибр", информацию, о которой даже не найти на сайте компании, но о чем пишут все местные СМИ.

Новые легитимные цели для украинцев и побратимов из НАТО / Скриншоты

"Калибры" стоят на следующих кораблях ЧФ России:

3 фрегата проекта 11356 (известный нам "Адмирал Эссен")

4 малых ракетных корабля проекта 21631 (один из них застрял в Средиземном море)

3 малых ракетных корабля проекта 22800

подводные лодки типа "Варшавянка"

3 патрульных корабля проекта 22160 (тот же "Василий Быков" – вот тут я больше всего удивился, но оказывается, что там есть съемный ракетный модуль и на него могут ставить ракетные установки для "Калибров")

Фактически весь ЧФ РФ за несколько лет переработали на плавучие ракетные установки для "Калибров", которые могут кратчайшим способом стрелять по Украине. Наверное, так и было задумано.

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: