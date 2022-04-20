Уже не смешно

В свою очередь отмечается рост процента применения старых советских образцов ракетного вооружения, а так же их, условно, современных модификаций.

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В свою очередь отмечается рост процента применения старых советских образцов ракетного вооружения, а так же их, условно, современных модификаций.

В настоящее время ВС РФ переходят на более интенсивное применение ОТР "Точка-У", для которых у России ещё с советских времён значительные запасы ракет. Хотя, не все они годны к применению и их применение сопряжено с определённым риском для самих же расчётов.

Так же участилось применение авиационных ракет Х-101, применяемых в частности Ту-160, которых по приблизительным оценкам до 200 единиц на хранении, авиационных Х-55СМ, применяемых Ту-95МС и Ту-160, запасы которых оцениваются в 400 единиц.

Не редкость применение по территории Украины советских противокорабельных ракет П-800, точное количество запасов которых сложно оценить.

Новых ракет не будет

Важно то, что на сегодняшний день в России, благодаря санкциям, фактически заморожено производство ряда ракетных вооружений. Отсутствие микросхем и прочей элементарной базы, ставит крест на компенсации ракетного потенциала.

На сегодняшний день ракеты для ОТРК "Искандер" и КР "Калибр" и прочие виды ракетного оружия, свозят со всей России к границам с Украиной.

Логистические возможности России не позволяют ей достаточно своевременно восполнять запасы, в связи, с чем отмечаются продолжительные паузы между интенсивными обстрелами.

Эта страна ресурсно выдыхается на 56-й день войны с Украиной, а что было бы, если бы она воевала с НАТО? На Берлин? Можем повторить? Бешенные клоуны!

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