"Іскандерам" не смішно

При цьому відзначається зростання відсотка застосування старих радянських зразків ракетного озброєння, а також їх умовно сучасних модифікацій.

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Нині Збройні сили Росії переходять більш інтенсивне застосування ОТР "Точка-У", яких у Росії ще з радянських часів є значні запаси ракет. Хоча, не всі вони придатні до застосування та їх застосування пов'язане з певним ризиком для самих розрахунків.

Також почастішало застосування авіаційних ракет Х-101, що застосовуються зокрема Ту-160, яких, за приблизними оцінками, до 200 одиниць на зберіганні, авіаційних Х-55СМ, що застосовуються Ту-95МС і Ту-160, запаси яких оцінюються в 400 одиниць.

Не рідкість застосування на території України радянських протикорабельних ракет П-800, точну кількість запасів яких важко оцінити.

Нових ракет не буде

Важливо те, що на сьогоднішній день у Росії завдяки санкціям фактично заморожено виробництво низки ракетних озброєнь. Відсутність мікросхем та іншої елементарної бази ставить хрест на компенсації ракетного потенціалу.

Наразі ракети для ОТРК "Іскандер" і КР "Калібр" та інші види ракетної зброї звозять з усієї Росії до кордонів з Україною.

Логістичні можливості Росії не дозволяють їй досить своєчасно заповнювати запаси, у зв'язку з чим відзначаються тривалі паузи між інтенсивними обстрілами.

Ця країна ресурсно видихається на 56-й день війни з Україною, а що було б, якби вона воювала з НАТО? На Берлін? Можете повторити? Скажені клоуни!

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