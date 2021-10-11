Вопрос о возобновлении переговоров будут поднимать во время встречи с заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов Викторией Нуланд в Москве.
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На полях трехдневных переговоров существует заинтересованность сторон в обсуждении параметров возобновления российско-американских консультаций по урегулированию на востоке Украины,
– пишут росСМІ.
Консультации продолжались до 2019
- Консультации в формате Россия – США по урегулированию ситуации на Донбассе продолжались до 2019 года.
- Тогда российскую сторону представлял помощник президента РФ Владислав Сурков, а представителем США выступал спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.
- Однако этот формат переговоров свернули в конце каденции Дональда Трампа – 45 американского президента.
К слову Российские оккупанты готовятся к активизации обстрелов на Донбассе, – разведка
Ситуация на Донбассе: что известно
- В течение суток, 10 октября, оккупанты 10 раз нарушили перемирие, дважды применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
- Огонь открывали в сторону Мирного, Причепиловки, Новотошковского, Попасной. В Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.
- К счастью, украинские военнослужащие не пострадали. На провокации врага бойцы Вооруженных сил Украины открывали ответный огонь.