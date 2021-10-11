Питання про поновлення перемовин підійматимуть під час зустрічі зі заступницею державного секретаря Сполучених Штатів Вікторією Нуланд у Москві.

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На полях триденних переговорів існує зацікавленість сторін в обговоренні параметрів відновлення російсько-американських консультацій щодо врегулювання на сході України,

– пишуть росЗМІ.

Консультації тривали до 2019

Консультації у форматі Росія – США щодо врегулювання ситуації на Донбасі тривали до 2019 року.

Тоді російську сторону представляв помічник президента РФ Владислав Сурков, а представником США виступав спецпредставник Держдепу щодо України Курт Волкер.

Однак цей формат переговорів згорнули наприкінці каденції Дональда Трампа – 45 американського президента.

До слова Російські окупанти готуються до активізації обстрілів на Донбасі, – розвідка

Ситуація на Донбасі: що відомо