Питання про поновлення перемовин підійматимуть під час зустрічі зі заступницею державного секретаря Сполучених Штатів Вікторією Нуланд у Москві.
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На полях триденних переговорів існує зацікавленість сторін в обговоренні параметрів відновлення російсько-американських консультацій щодо врегулювання на сході України,
– пишуть росЗМІ.
Консультації тривали до 2019
- Консультації у форматі Росія – США щодо врегулювання ситуації на Донбасі тривали до 2019 року.
- Тоді російську сторону представляв помічник президента РФ Владислав Сурков, а представником США виступав спецпредставник Держдепу щодо України Курт Волкер.
- Однак цей формат переговорів згорнули наприкінці каденції Дональда Трампа – 45 американського президента.
До слова Російські окупанти готуються до активізації обстрілів на Донбасі, – розвідка
Ситуація на Донбасі: що відомо
- Протягом доби, 10 жовтня, окупанти 10 разів порушили перемир'я, двічі застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.
- Вогонь відкривали у сторону Мирного, Причепилівки, Новотошківського, Попасної. На Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування.
- На щастя, українські військовослужбовці не постраждали. На провокації ворога бійці Збройних сил України відкривали вогонь у відповідь.