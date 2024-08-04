Агрессор стянул дополнительные силы росгвардии, чтобы искать дезертиров. Также возросло количество блокпостов на оккупированных территориях Востока.
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Оккупанты стянули на Восток росгвардию, чтобы искать дезертиров
Из-за увеличения случаев дезертирства с линии боевого соприкосновения оккупанты также увеличили количество блокпостов.
Во временно оккупированный Восток Украины прибыли дополнительные силы росгвардии, которые выполняют роль заградотрядов. Их задача – это выявление дезертиров российской армии,
– сообщили в Центре национального сопротивления.
Также добавили, что в Донецке, Горловке и других захваченных оккупантами населенных пунктах нашего государства увеличилось количество патрулей.
Причиной дезертирства являются введенные российскими генералами активные мясные штурмы из-за дефицита техники на поле боя,
– подчеркнул Сопротивление.