Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он объяснил, что страна-агрессор пытается самоутвердиться через других.

Важно Путин и Шойгу планировали создать концлагеря для украинцев в Сибири, – Данилов

Это происходит потому, что у самой России нет научных разработок, она не производит технологии и ей нечего экспортировать, кроме природного сырья.

Но она мечтает быть "суперстраной", которая тоскует по имперскому прошлому. Живет культом победы во Второй мировой войне из-за неуспеха в 2022 году. И поэтому решила начать новую войну. Звучит смешно, но нет времени для шуток. Ежедневно умирают сотни людей,

– сказал Подоляк.

Он констатировал. что затея вышла из-под контроля и призвал мир остановить это безумие, введя нефтяное эмбарго.

Обратите внимание! В Офисе Генерального прокурора сообщили, что в Украине уже погибли 208 детей из-за вооруженной агрессии России.

Во сколько Путину обходится война против Украины: смотрите видео