Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він пояснив, що країна-агресорка намагається самоствердитися через інших.

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Це відбувається через те, що сама Росія не має наукових розробок, не виробляє технології і не має що експортувати, крім природної сировини.

Але вона мріє бути "суперкраїною", яка тужить за імперським минулим. Живе культом перемоги у Другій світовій війні через неуспіх у 2022 році. І через це (Путін – 24 канал) вирішив розпочати нову війну. Звучить смішно, але немає часу для жартів. Щодня вмирають сотні людей,

– сказав Подоляк.

Він констатував. що витівка вийшла з-під контролю та закликав світ зупинити це божевілля, ввівши нафтове ембарго.

Зверніть увагу! В Офісі Генерального прокурора повідомили, що в Україні вже загинуло 208 дітей через збройну агресію Росії.

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