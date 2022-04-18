Украинский лидер подчеркнул: страна-оккупант должна уже осознать, что ей будет крайне сложно восстановить ракетный запас в условиях даже уже действующих санкций. Без импорта Россия не может даже этого, сообщает 24 канал.

Заметьте Россия начала битву за Донбасс, будем бороться: Зеленский обратился к украинцам

Между тем, когда закроют еще и все лазейки, которые используют для обхода санкций, и введут еще более жесткие ограничения, восстановление ракетного потенциала России будет нереалистичным.

То есть российские ракетные удары приводят к одному: ракетной самодемилитаризации России. Подобный процесс происходит также с другим российским вооружением. Производить новую артиллерию, самолеты, новые вертолеты, крейсеры в условиях санкций будет неподъемной задачей для России,

– подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что ни один из ракетных ударов не изменил для России ситуацию как-то принципиально. Если оценивать их все в целом, то вывод будет – это стратегическая нелепость.

Зеленский отметил, что удар 18 апреля по Львову и по Днепропетровщине и все другие российские удары означают только одно: Украина, мир и история заберут у России гораздо больше, чем российские ракеты в Украине.

Президент подчеркнул: каждая потерянная жизнь – аргумент, чтобы украинцы и другие свободные народы, поколение за поколением, воспринимали Россию исключительно как угрозу. Тем временем любую инфраструктуру можно восстановить. Это обязательно сделают.

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