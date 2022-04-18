Український лідер наголосив: країна-окупантка мала б вже усвідомити, що їй буде вкрай складно відновити ракетний запас в умовах навіть вже чинних санкцій. Без імпорту Росія не може навіть цього.

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Тим часом коли закриють ще й усі лазівки, які використовують для обходу санкцій, та введуть ще жорсткіші обмеження, відновлення ракетного потенціалу Росії буде нереалістичним.

Тобто російські ракетні удари призводять лише до одного: ракетної самодемілітаризації Росії. Схожий процес відбувається також з іншими російськими озброєннями. Виробляти нову артилерію, літаки, нові гвинтокрили, крейсери в умовах санкцій буде непідйомним завданням для Росії,

– наголосив Зеленський.

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