Об этом Энтони Блинкен сообщил на пресс-конференции – совместной с министром обороны США Ллойдом Остином в Польше. Накануне они посетили Киев с визитом.

К теме Остин и Блинкен пообещали Украине еще более 300 миллионов долларов помощи

Россия хотела отобрать у Украины суверенитет, однако не получилось, – Блинкен

Россия стремилась отнять суверенитет Украины, отнять ее независимость. Это не удалось. Она стремилась подтвердить могущество своих военных, свою экономику. Мы, конечно, видим как раз обратное,

– объяснил Блинкен.

Госсекретарь США отметил, что неизвестно, как дальше будет разворачиваться война, однако американцы уверены, что независимая Украина будет существовать дольше, чем будет находиться у власти Владимир Путин.

Остин и Блинкен накануне встретились с Зеленским

24 апреля Остин и Блинкен встретились с президентом Владимиром Зеленским. Глава государства рассказал им о потребностях украинской армии, а также о мерах, которыми можно усилить ВСУ. Представители США пообещали 300 миллионов долларов военной поддержки.

Смотрите видео: итоги встречи Зеленского, Блинкена и Остина