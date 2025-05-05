Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Как отработала ПВО

В ночь на 5 мая Россия снова терроризировала Украину. Так, враг атаковал Сумскую область двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, которые запустил с территории Курской области. Также оккупанты запустили 116 дронов-камикадзе типа "Шахед" и БПЛА-имитаторы. Пуски дронов враг осуществлял с 4 направлений:

Курск,

Орел,

Миллерово,

Приморск.

Воздушную атаку России отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Так, украинским защитникам удалось сбить 42 "Шахеды", еще 21 вражеский беспилотник-имитатор – локально потерян (без негативных последствий).



Сколько "Шахедов" сбила ПВО / Инфографика Воздушных сил

Вследствие ночного террора пострадали Сумщина и Донецкая область.

Ранее стало известно, что россияне ударили баллистикой и дронами по Конотопу в Сумской области. Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что армия России атаковала город более десятком "Шахедов" и двумя баллистическими ракетами.

В результате массированных ударов по Конотопу уничтожен объект инфраструктуры. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.