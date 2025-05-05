Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Читайте также Россияне в очередной раз запустили "Шахеды": для каких областей есть угроза

Российские "Шахеды" атакуют Сумщину

Воздушную тревогу в Сумской области объявили поздно вечером 4 мая – около 23:23.

Тогда же воздушные силы ВСУ предупредили о движении группы вражеских ударных БПЛА из Белгородской области России на юг Сумщины.

В 00:56 корреспонденты Суспильного сообщили, что в Конотопе раздалось около 5 взрывов.

Город Конотопа Артем Семенихин в своем телеграм-канале также опубликовал аудиозапись, в которой можно услышать работу сил ПВО в регионе.

Около 01:20 жители города услышали еще один взрыв.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Напомним, прошлой ночью российские "Шахеды" атаковали Киев. В результате удара в трех районах столицы зафиксировали разрушение и возгорание, также есть пострадавшие.