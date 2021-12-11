Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" На 24 канале сказал экспосол США в России Майкл Макфол. Он отметил, что Россия тоже подписала его.

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"Да, Россия обманула. Однако, согласно тексту меморандума, видно, что Украина должна от других союзников получить такую ​​помощь, которая бы сделала невозможным нарушение меморандума другими. Россия плохая, мы это признали. Однако другие должны нас защитить?", – отметил Макфол.

Что следует делать Украине

Экспосол считает, что не стоит постоянно говорить о Будапештском меморандуме. По его мнению, сейчас это плохая политика.

Украинцы должны думать о других возможностях, чтобы защитить себя. Думать, что мы обманули 20 лет назад – извините, пожалуйста, но Россия тогда была другим государством тоже,

– отметил Макфол.

Он добавил, что сейчас необходимо остановить Путина, а не говорить о том, что было 20 лет назад.

Справка. Будапештский меморандум подписал Леонид Кучма 5 декабря 1994 года. Согласно этому документу Украина приобрела безъядерный статус. Его подписали США, Россия и Великобритания и обязались гарантировать суверенитет и безопасность Украины.

Полный выпуск "Что это было?" с Майклом Макфолом: смотрите видео