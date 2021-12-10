Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" На 24 канале сказал экс-посол США в России Майкл Макфол. Он отметил, что были слухи, что Байден будет говорить о минских договоренностях, но этого не произошло.
Дискуссия о членстве Украины в НАТО сейчас не самая главная, – Макфол
"Однако минусом является то, что он не говорил, что США должны быть формальным членом нормандского процесса. Однако я считаю, что Америка должна там быть. Этот процесс ничего не добился до сих пор. Было бы хорошо, чтобы американцы были там", – рассказал Макфол. .
Что хуже всего для Украины в переговорах
По словам экс-посла, самое главное – не допустить для Путина того, что Вашингтон и Москва будут договариваться о судьбе Украины без нее. Это был бы худший сценарий.
Я рад, что Байден не согласился. Я надеюсь, он согласится участвовать в нормандском процессе,
– добавил он.
Полный выпуск "Что это было?" с Майклом Макфолом: смотрите видео
Разговор Путина и Байдена: что известно
- В формате защищенной видеосвязи Путин и Байден 7 декабря провели разговор. В Москве говорят, что они договорились о еще одном видеозвонке.
- Президенты общались более 2 часов. Байден заявил, что США и союзники отреагируют на агрессию жесткими и экономическими и другими мерами.
- Кроме того, Байден подчеркнул, что не будет учитывать требование Путина относительно того, чтобы Украина не вступала в НАТО.
- Однако Кремль сказал, что президенты говорили о "внутриукраинском кризисе".