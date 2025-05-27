В интервью для Liberation глава МИД Андрей Сибига заявил, что украинские союзники дали четкий ответ на это требование Путина во время визита в Киев 10 мая, передает 24 Канал.

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Что известно

Сибига отметил, что оккупанты для прекращения огня требуют, чтобы Украина прекратила получать военную помощь. Впрочем, лидеры Франции, Великобритании, Польши и Германии, которые возглавляют "Коалицию желающих", отвергли эту российскую прихоть.

Напомним, что тогда европейцы выдвинули совместный ультиматум Москве: либо она соглашается на полное прекращение огня с 12 мая, или против нее будут усилены санкции, а также Украине увеличат военную помощь.

Министр иностранных дел уверен, что союзники в дальнейшем будут поддерживать Киев, чтобы укрепить его позиции.

Также он добавил, что Россия выступает против размещения в Украине миротворческого иностранного контингента, который бы сдерживал ее от повторной агрессии против нашей страны.