В інтерв'ю для Liberation очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що українські союзники дали чітку відповідь на цю вимогу Путіна під час візиту до Києва 10 травня, передає 24 Канал.

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Що відомо

Сибіга наголосив, що окупанти задля припинення вогню вимагають, аби Україна припинила отримувати військову допомогу. Втім, лідери Франції, Британії, Польщі та Німеччини, які очолюють "Коаліцію охочих", відкинули цю російську забаганку.

Нагадаємо, що тоді європейці висунули спільний ультиматум Москві: або вона погоджується на повне припинення вогню з 12 травня, або проти неї будуть посилені санкції, а також Україні збільшать військову допомогу.

Міністр закордонних справ впевнений, що союзники надалі підтримуватимуть Київ, аби зміцнити його позиції.

Також він додав, що Росія виступає проти розміщення в Україні миротворчого іноземного контингенту, який би стримував її від повторної агресії проти нашої країни.