Генсек осудил действия Кремля. Об этом генсек НАТО заявил во время брифинга, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Лидеры НАТО призвали Россию немедленно прекратить войну с Украиной

Акт "Россия – НАТО" – это тот самый документ, о котором так часто перед войной вспоминали в Кремле, требуя от Альянса "гарантий безопасности".

Однако Россия впервые нарушила этот акт еще в 2014 году, когда нагло оккупировала украинский Крым и начала войну на Донбассе.

Еще тогда несколько стран-членов Альянса требовали расторжения этого договора. Очевидно, после слов Йенса Столтенберга НАТО все-таки аннулирует этот акт.

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