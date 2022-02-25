Генсек засудив дії Кремля. Його агресія тричі порушила цей акт. Про це генсек НАТО заявив під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Акт "Росія – НАТО" – це той самий документ, про який так часто перед війною згадували в Кремлі, вимагаючи від Альянсу "гарантій безпеки".

Однак Росія вперше порушила цей акт ще у 2014 році, коли нахабно окупувала український Крим та почала війну на Донбасі.

Ще тоді кілька країн-членів Альянсу вимагали розірвання цього договору. Вочевидь, після слів Єнса Столтенберга НАТО таки анулює цей акт.

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