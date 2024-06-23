Россияне убили украинских энергетиков 21 и 22 июня 2024 года. Только с марта враг нанес уже 8 массированных атак.

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Что известно о гибели энергетиков

Очередная большая трагедия для украинской семьи энергетиков: двое наших коллег погибли во время обстрелов,

– рассказали в компании.

По их данным, в результате российских обстрелов погибли:

22 июня диспетчер подстанции Укрэнерго 38-летний Денис Новиков, который работал в Запорожском районе;

21 июня машинист электростанции другой энергетической компании 36-летний Константин Гусак.

Искренние соболезнования родным, близким и друзьям наших коллег. Не простим,

– написали в ДТЭК.

24 Канал искренне соболезнует родным погибших энергетиков.

К сожалению, в Киеве на энергетическом предприятии 23 июня обнаружили тело 43-летнего работника. Причины трагедии – неизвестны.

Еще не начале 2023 года в ДТЭК рассказали, что за время полномасштабной войны 127 их работников погибли, 319 ранены, 46 пропали без вести, еще четверо – находились в плену.

У ДТЭК 20 июня 2024 года заявили, что с начала полномасштабного вторжения Россия более 180 раз обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК Энерго. Только на теплоэлектростанциях Россия ранила 51 работника, убила трех энергетиков.