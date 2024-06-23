Росіяни вбили українських енергетиків 21 та 22 червня 2024 року. Тільки з березня ворог завдав вже 8 масованих атак по українській енергетиці.

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Що відомо про загибель енергетиків

Чергова велика трагедія для української родини енергетиків: двоє наших колег загинуло під час обстрілів,

– розповіли в компанії.

За їхніми даними, внаслідок російських обстрілів загинули:

22 червня диспетчер підстанції Укренерго 38-річний Денис Новіков, який працював у Запорізькому районі;

21 червня машиніст електростанції іншої енергетичної компанії 36-річний Костянтин Гусак.

Щирі співчуття рідним, близьким та друзям наших колег. Не пробачимо,

– написали в ДТЕК.

24 Канал щиро співчуває рідним загиблих енергетиків.

На жаль, у Києві на енергетичному підприємстві 23 червня виявили тіло 43-річного працівника. Причини трагедії – невідомі.

Ще не початку 2023 року у ДТЕК розповіли, що за час повномасштабної війни 127 їхніх працівників загинули, 319 поранені, 46 зникли безвісти, ще четверо – перебували у полоні.

У ДТЕК 20 червня 2024 року заявили, що з початку повномасштабного вторгнення Росія понад 180 разів обстріляла теплоелектростанції ДТЕК Енерго. Тільки на теплоелектростанціях Росія поранила 51 працівника, вбила трьох енергетиків.