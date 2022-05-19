Иван 26 февраля был на работе в райотделе полиции. Помнится, что внезапно услышал громкий звук взрыва. Вторжение России тогда длилось уже 2 дня, а оккупанты пытались приблизиться к Киеву.

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Россияне разбомбили дом Ивана

После взрыва Иван позвонил родным. Набирал жену, брата, маму, отца, бабушку. Все были вне зоны.

Тогда полицейский понял, что произошло что-то нехорошее. Он поехал вместе с коллегами в свой дом на улице Центральной, но увидел только развалины. Иван надеялся, что его родные остались в живых. Думал, может, спрятались в погребе.



Разбитый дом Ивана / Фото BBC

Погибла вся семья

На помощь в поисках приехали соседи и родственники. Сначала Иван нашел мать, которая лежала на холодильнике. В 200 метрах полицейский увидел тело своего младшего брата. Ему оторвало руки и ноги. Рядом с ним сидела его любимая собака.

После этого нашли засыпанную кирпичом бабушку. Тетя Ивана увидела его однолетнюю дочь Полину на диване, дитя еще дышало. Впоследствии Иван увидел мертвую жену и отца.

Полину отвезли в больницу, но, к сожалению, малышка тоже не выжила.



Иван потерял всю семью / Фото BBC



Однолетняя Полина тоже не выжила / Фото BBC

Иван должен был идти на работу

После трагедии полицейский взял всего 3 дня отпуска. Больше не мог, потому что работал на военном блокпосте и помогал людям эвакуироваться. Впоследствии Ивана наградили медалью за заслуги и отвагу.



После трагедии Иван ушел в работу / Фото BBC

По словам мужчины, работа помогает ему пережить горе. Когда жители Бородянки и полиция начали восстанавливать город, Иван встретил людей, у которых были похожие трагедии.

У каждого в Бородянке есть беда и проблемы. Надо помогать людям. Работа и мои друзья – это помогает и поддерживает,

– говорит Иван.

Начальник Бородянского отделения полиции Вячеслав Цилюрик отмечает, что не встречал таких морально сильных людей, как Иван. Он подчеркнул, что полицейский за 6 лет работы не брал отпуск.

Семью Ивана похоронили в селе Песковка. На всех крестах одинаковая дата смерти: 26.02.2022. Могилу маленькой Полины устлали игрушками.

"Когда приходишь туда, все время плачешь", – говорит Иван, проглатывая ком в горле.

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