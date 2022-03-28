Об этом сообщили в Донецкой ОВА вечером 28 марта. 24 канал передает детали.

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Очередные военные преступления России в Донецкой области

По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, 28 марта оккупанты ранили 1 человека в Марьинке и 1 человека в Новомихайловке, которые относятся к Марьинской общине.

Кроме того, в Бахмут были доставлены два человека, раненые в Луганской области – один из них в результате полученных тяжелых ран погиб в больнице. Также стало известно еще о 1 погибшем и 1 раненом в Мариуполе.

Вместе с тем, в Донецкой ОВА подчеркнули, что точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить, к сожалению, до сих пор невозможно.

За каждое военное преступление стране-террористу придется отвечать! Коллектив 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

Потери гражданских в Донецкой области 28 марта / Инфографика Донецкой ОВА

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