Про це повідомили у Донецькій ОВА ввечері 28 березня. 24 канал передає деталі.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій 5 тижня війни

Чергові воєнні злочини Росії на Донеччині

За даними очільника Донецької ОВА Павла Кириленка, 28 березня окупанти поранили 1 людину у Мар'їнці та 1 людину у Новомихайлівці, що є частиною Мар'їнської громади.

Крім того, у Бахмут було доставлено двох людей, поранених на Луганщині – одна з них унаслідок отриманих тяжких ран загинула у лікарні. Також стало відомо про ще 1 загиблу і 1 поранену особу у Маріуполі.

Разом з тим у Донецькій ОВА наголосили, що точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити, на жаль, досі неможливо.

За кожен воєнний злочин країні-терористці доведеться відповідати! Колектив 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Втрати цивільних на Донеччині 28 березня / Інфографіка Донецької ОВА

Зверніть увагу – Захисники Маріуполя не дозволять ворогу досягти поставлених цілей: дивіться відео