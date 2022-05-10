Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. В частности, украинское зерно должны экспортировать в страны Северной Африки, Ближнего Востока и других государств.

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Впрочем, по словам Братчука, Россия в 2022 году искусственно создает продовольственный кризис в мире. Ввиду таких обстоятельств глава Европейского совета Шарль Мишель, который 9 мая приехал в Одессу, а также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с экспертами искали способы решения этой проблемы.

Действительно, говорилось о том, чтобы разблокировать каким-то образом Одесский порт в первую очередь. Потому что сейчас Россия не только оружием пытается убивать весь мир, без преувеличения, но и продовольственным кризисом.

– отметил спикер ОВА.

Братчук убежден, что определенные решения по этой проблеме все-таки будут реализованы.

"Это слишком важно, хотя не столько для Украины. Мы проживем и себя прокормим. Однако это мировая проблема, поэтому ее нужно решать всем миром", – добавил представитель ОВА.

Обратите внимание! Украина ежедневно теряет 170 миллионов долларов из-за заблокированных портов. В то же время, экспортные возможности нашей страны упали более чем на половину.

Продовольственный кризис из-за агрессии России: что известно

Денис Шмыгаль заявил, что в мире уже сейчас ощущают последствия развязанной Россией войны против Украины для глобальной продовольственной безопасности. В частности, потому, что с 24 февраля судоходство в Черном море остановлено.

В морских портах Украины заблокировано почти 70 судов. Большинство кораблей – балкеры и суда для перевозки генеральных грузов. Заблокировано 90 миллионов тонн аграрной продукции, которые Украина планировала поставлять в страны Африки, Азии и Европы

По словам Шмыгаля, часть запасов удалось вывезти автотранспортом и по железной дороге. Однако остальная часть находится под обстрелами или захвачена русскими военными.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заявили, что при отсутствии нового украинского урожая из портов в мире будет продовольственная паника. Сейчас международные партнеры переплачивают за зерно.

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