Про це 24 каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Зокрема, українське зерно мали б експортувати до країн Північної Африки, Ближнього Сходу та інших держав.
До теми Продовольчої кризи в Україні не буде: чи стануть дешевшими овочі
Втім, за словами Братчука, Росія у 2022 році штучно створює продовольчу кризу у світі. Зважаючи на такі обставини, глава Європейської ради Шарль Мішель, який 9 травня приїхав до Одеси, а також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з експертами шукали способи розв'язання цієї проблеми.
Дійсно мовилося про те, щоб розблокувати якимось чином Одеський порт першочергово. Тому що зараз Росія не лише зброєю намагається вбивати увесь світ, без перебільшення, а й продовольчою кризою,
– зазначив речник ОВА.
Братчук переконаний, що певні рішення щодо цієї проблеми усе-таки будуть реалізовані.
"Це надто важливо, хоча не стільки для України. Ми проживемо й себе прогодуємо. Однак це світова проблема, тож її треба розв'язувати усім світом", – додав речник ОВА.
Продовольча криза через агресію Росії: що відомо
- Денис Шмигаль заявив, що у світі вже зараз відчувають наслідки розв'язаної Росією війни проти України для глобальної продовольчої безпеки. Зокрема, через те, що з 24 лютого судноплавство у Чорному морі зупинено.
- Наразі у морських портах України заблоковано майже 70 суден. Переважна кількість кораблів – балкери та судна для перевезення генеральних вантажів. Заблоковано 90 мільйонів тонн аграрної продукції, які Україна планувала постачати до країн Африки, Азії та Європи
- За словами Шмигаля, частину запасів вдалося вивезти автотранспортом і залізницею. Однак інша частина перебуває під обстрілами або захоплена російськими військовими.
- У Міністерстві аграрної політики та продовольства України заявили, що у разі відсутності нового українського врожаю з портів у світі буде продовольча паніка. Зараз міжнародні партнери переплачують за зерно.
Братчук розповів про продовольчу кризу через дії Росії в Україні: дивіться відео