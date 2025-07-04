Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

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Атака на Кривой Рог

Вечером 4 июля в Кривом Роге раздались взрывы во время атаки дронов на Днепропетровскую область. Позже стало известно о последствиях атаки.

Возник пожар,, повреждена гражданская инфраструктура. Есть пострадавшие,

– объяснил глава Днепропетровской ОГА.

Александр Вилкул отметил, что россияне ударили по объекту гражданской инфраструктуры. Он добавил, что сейчас известно о двух раненых людях.

На месте происшествия работают все спасательные службы, а штаб помощи людям разворачивают в ближайшей школе. "Там где и в прошлый раз – местные поймут", – отметил Вилкул.

В штабе будут выдаваться стройматериалы и приниматься заявления на материальную помощь от города. Сейчас информация о последствиях атаки уточняется.