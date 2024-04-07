Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал Общественному, что в Индустриальном районе города зафиксировали удары по промышленной зоне. По его словам, предварительно, российские войска нанесли удар ракетами С-300.

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Есть раненые

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов также рассказал, что россияне весь день наносят удары по Харькову. По его словам, 45-летний мужчина получил осколочные ранения, но от госпитализации отказался.

У двух женщин в возрасте 37 и 72 диагностирована острая реакция на стресс. Помощь оказана на месте,

– добавил он.

Враг также нанес удары по центральному парку и промышленной зоне, где в результате прилета поврежден дом и горел гараж.

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