Днем 27 июня глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин сообщил, что противник решил погрузить Херсонщину во тьму, атаковав важный энергетический объект, передает 24 Канал.

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Какие последствия атаки

Из-за атаки есть проблемы с электроснабжением в ряде населенных пунктов.

Прошу жителей региона подготовиться к длительному отсутствию света. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию,

– говорится в сообщении чиновника.

Отметим, что Херсонская область постоянно подвергается российским обстрелам из разных видов вооружения, в частности артиллерии и FPV-дронов. Перед тем, как рассказать о поражении энергообъекта, Прокудин предупреждал об атаке дронов на завод Петровского, нефтебазу и аэропорт.

Обратите внимание! 11 июня Александр Прокудин также сообщал об атаке энергетического объекта на Херсонщине и перебоях со светом.

К слову, за прошедшие сутки под дроновыми ударами, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились Антоновка, Берислав, Белозерка, Веселое, Высунцы, Опытное, Кизомис, Казацкое, Никольское, Молодежное, Музыковка, Новоалександровка, Новотягинка, Приднепровское, Балка, Тягинка, Чернобаевка, Широкая Балка и Херсон.

Российские военные были по социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили 7 многоэтажек и 25 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопроводы, хозяйственные постройки, гаражи и частные автомобили. Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.