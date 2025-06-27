Вдень 27 червня голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що противник вирішив занурити Херсонщину у темряву, атакувавши важливий енергетичний об'єкт, передає 24 Канал.

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Які наслідки атаки

Через атаку є проблеми з електропостачанням у низці населених пунктів.

Прошу мешканців регіону підготуватися до тривалої відсутності світла. Енергетики роблять все можливе, аби стабілізувати ситуацію,

– йдеться у повідомленні чиновника.

Зазначимо, що Херсонська область постійно потерпає від російських обстрілів з різних видів озброєння, зокрема артилерії та FPV-дронів. Перед тим, як розповісти про ураження енергооб'єкта Прокудін попереджав про атаку дронів на завод Петровського, нафтобазу та аеропорт.

Зверніть увагу! 11 червня Олександр Прокудін також повідомляв про атаку енергетичний об'єкт на Херсонщині та перебої зі світлом.

До слова, минулої доби під дроновими ударами, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Веселе, Висунці, Дослідне, Кізомис, Козацьке, Микільське, Молодіжне, Музиківка, Новоолександрівка, Новотягинка, Придніпровське, Станіслав, Софіївка, Томарине, Томина Балка, Тягинка, Чорнобаївка, Широка Балка та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 25 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчі споруди, гаражі та приватні автомобілі. Через російську агресію 4 людини дістали поранення.