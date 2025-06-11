Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

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Яка ситуація з електропостачанням на Херсонщині

Як повідомив Олександр Прокудін, росіяни під час обстрілу області вдарили по важливому енергетичному обʼєкту. Внаслідок цього сталися перебої зі світлом в кількох населених пунктах області. Наразі ситуація з електропостачанням – складна.

Енергетики роблять все можливе, аби ліквідувати наслідки ударів і повернути електропостачання в оселі мешканців регіону. Всі необхідні служби та Міністерства надають потрібну допомогу,

– написав глава ОВА.

Мешканців попереджають, що фахівці не можуть спрогнозувати, коли вони зможуть відновити подачу електроенергії. Роботи тривають, але невідомо скільки знадобиться часу для ремонту.

Олександр Прокудін просить жителів поставитися із розумінням до жахливої ситуації та підготуватися до тривалої відсутності електропостачання. Відновити живлення вже вдалося в деяких районах Херсона.

До слова, відключення в Миколаївській області, за словами начальника ОВА Віталія Кіма, не пов'язане з обстрілами. Регіон застосував аварійні відключення.

Нагадаємо, Херсонщина була під атакою "Шахедів" з 22:56 10 червня. Окупанти вдарили по обласному центру та прилеглих районах. Додатково населені пункти ворог обстрілював з артилерії та авіації. В ОВА додали, що через російську агресію п'ять людей в області дістали поранення.